Μπέκαμ για Κόμπι: «Όλοι ήξεραν ότι θα έκανε κάτι σπουδαίο στην τελευταία βραδιά...» (vid)

Ο «Μπεκς» έστειλε το βίντεό του με ένα μικρό σχόλιο για την ημέρα που παρακολούθησε δια ζώσης την τελευταία παράσταση του Mamba κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, προτού ο Μπράιαντ αφήσει πλέον την κληρονομιά του να «μιλάει» για εκείνον στο μπάσκετ...

«Θυμάμαι την ημέρα εκείνη πολύ καθαρά... Στο δρόμο προς το γήπεδο όλοι ήξεραν ότι θα ήταν ιδιαίτερο βράδυ καθώς θα ήταν η τελευταία του εμφάνιση. Υπήρχε ενθουσιασμός αλλά και στεναχώρια. Όταν ένας σπουδαίος αθλητής αφήνει το γήπεδο που μεγαλούργησε, υπάρχει έντονη συγκίνηση. Τον γιορτάσαμε όπως έπρεπε. Δεν ξαφνιάστηκε κανείς από την απόδοσή του. Όλοι ήξεραν ότι θα έκανε κάτι ιδιαίτερο γιατί κάπως έτσι τελειώνουν την καριέρα τους σπουδαίοι αθλητές και αφήνουν τον κόσμο να θέλει ακόμα περισσότερα πράγματα από εκείνον» είπε ο Άγγλος σούπερ σταρ.

“We all knew that Kobe was going to do something special that day, because that’s how great athletes finish.” - David Beckham #ThankYouMamba pic.twitter.com/FHB6QeJ2aU

