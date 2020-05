Η Λίβινγκστον άφησε τους οπαδούς να ψηφίσουν μέσω twitter για την παραμονή του τερματοφύλακα στην ομάδα (pic)

Η εποχή των social media δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις διαδικασίες ενός συλλόγου, εν προκειμένω μέχρι και στην ανανέωση συμβολαίων. Σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, η Λίβινγκστον, που αγωνίζεται στην Premier Σκωτίας, θέλησε να λάβει την γνώμη των οπαδών για το αν θα προσφέρει νέο συμβόλαιο στον τρίτο της τερματοφύλακα, Γκάρι Μέιλι και για το λόγο αυτό τους κάλεσε να ψηφίσουν οι ίδιοι υπέρ της παραμονής ή της αποχώρησής του.

Ο 37χρονος Μέιλι υπέγραψε στον σύλλογο το 2016, όταν βολόδερνε στην τρίτη κατηγορία της χώρας και παρά το ότι ήταν παρών στις ανόδους, έχει να παίξει σε ματς της πρώτης ομάδας για πάνω από δύο χρόνια. Έτσι, έναν μήνα προτού λήξει η συνεργασία τους η διοίκηση αποφάσισε να το αφήσει στους οπαδούς, δίνοντας τους δύο επιλογές στο ψήφισμα που έφτιαξαν μέσω twitter.

Για καλή τύχη του Σκωτσέζου κίπερ, οι φίλαθλοι όχι μόνο δεν καταψήφισαν την παραμονή του, αλλά τον κρατούν ουσιαστικά στην ομάδα με εντυπωσιακό ποσοστό 68,6% υπέρ ανάμεσα σε 150.000 ψήφους.

Η εύλογη απορία, φυσικά, είναι το κατά πόσο ορθή είναι μια τέτοια ενέργεια ενός κλαμπ στο πρόσωπο ενός παίκτη και είναι κάτι που έθεσαν και οπαδοί της στα σχόλια της ανάρτησης. Ωστόσο, η πλευρά της Λίβινγκστον απάντησε πως δεν πρόκειται για... σκωτσέζικο ντους, απλά βάζει σε ύψιστη μοίρα την γνώμη των οπαδών. Τους πιστεύουμε;

Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go - you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020