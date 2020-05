Σέλτικ: Αφιέρωσε τον τίτλο στους οπαδούς και όσους μάχονται με τον κορονοϊό (pics & vid)

Οι «καθολικοί» είχαν μεγάλη διαφορά από τη Ρέιντζερς στη βαθμολογία έπειτα από 30 αγωνιστικές κι έτσι με την απόφαση για την οριστική διακοπή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, χρίστηκαν Πρωταθλητές για την παρουσία τους στην πρώτη θέση.

«Είναι αφιερωμένος ο τίτλος σε όλους εσάς που νοιάζεστε για την ομάδα μας αλλά και σε όλους όσοι αντιμετωπίζετε δυσκολίες σε αυτή την πολύ περίεργη εποχή που διανύουμε» ανέφερε η ομάδα μέσω του εκτελεστικού της διευθυντή, Πίτερ Λόουελ.

Στα social media του κλαμπ – και φαίνεται πως ήταν έτοιμο από καιρό – δημοσιεύθηκε και το βίντεο με το review της φετινής σεζόν που διεκόπη απότομα και με πολύ κακή αιτία, λόγω της πανδημίας...

Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you

THIS is how the league was won... #9INAROW Champions for a reason!

Our Way, Our Nine, Our Time. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Du0wWNJJ5w

