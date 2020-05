Το βίντεο που θα σας κάνει να ανυπομονείτε για την επιστροφή του ποδοσφαίρου (vid)

Το Σαββατοκύριακο το ποδόσφαιρο στη Γερμανία επέστρεψε και όπως ήταν λογικό όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα εκεί. Φίλοι του ποδοσφαίρου από κάθε γωνιά του πλανήτη παρακολούθησε το αγαπημένο του άθλημα, που έλειψε από τις ζωές όλων εδώ και αρκετό διάστημα, εξαιτίας της πανδημίας.

Σειρά παίρνουν τα πρωταθλήματα σε Ισπανία και Ιταλία ενώ στην Αγγλία προσπαθούν να βρουν την χρυσή τομή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κι εκεί σύντομα η επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Μέχρι τότε απολαύστε το παρακάτω βίντεο με τις καλύτερες φετινές στιγμές του ποδοσφαίρου απ' όλο τον κόσμο.

Football is finally back!

After weeks without it, the beautiful game has returned. pic.twitter.com/VzFTN2z3zs

— T (@tom1zi) May 15, 2020