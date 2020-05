Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ και ο κορονοϊός που από τον Μάρτιο έχει «παγώσει» τα πάντα βάζοντας την ανθρώπινη ζωή σε καραντίνα, είναι τα πιο τρανταχτά από τα άσχημα περιστατικά που έχουν προκύψει μέσα στο 2020 και δεν έχουν αφήσει τον κόσμο να χαρεί το νέο έτος για το οποίο είχαν γίνει όνειρα και είχαν μπει στόχοι.

Το πιτσιρίκι στο παρακάτω βίντεο ενδεχομένως και ν' αποτελεί μια ιδανική αποτύπωση του έτους, αν έπρεπε να το παρομοιάσουμε με μια ποδοσφαιρική φάση...

Για δείτε:

