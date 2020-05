Αυστρία: «Πράσινο φως» για σέντρα από 2 Ιουνίου

Μετά από ένα αρκετό μεγάλο διάστημα διακοπής του πρωταθλήματος, το ποδόσφαιρο στην Αυστρία επιστρέφει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η κυβέρνηση της Αυστρίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτάθλημα είχε σταματήσει στην 21η αγωνιστική με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ να βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρώτη θέση της βαθμολογίας με 54 βαθμούς και τη Σάλτσμπουργκ στη δεύτερη θέση, με 48.

Οσον αφορά τον τελικό Κυπέλλου μεταξύ της Σάλτσμπουργκ και της Λουστενάου αναμένεται να διεξαχθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου.

