Ζλάταν για Τζόρνταν: «Τώρα βλέπετε πως είναι να παίζεις με έναν νικητή» (pic)

Ο Σουηδός αστέρας που έχει επιστρέψει στην Ιταλία και έχει μπει σε καραντίνα προτού ξεκινήσει προπονήσεις με τη Μίλαν για την επανέναρξη της Serie A, θέλησε να τοποθετηθεί αναφορικά με όσα είδε από τον Τζόρνταν και τον τρόπο σκέψης του για το παιχνίδι και τις ώρες που βρισκόταν στο παρκέ.

«Είναι ωραίο να βλέπεις το Last Dance. Αντιλαμβάνεσαι πως είναι να παίζεις με έναν νικητή στην ομάδα. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Αν δεν σου αρέσει, τότε μην παίζεις...» έγραψε στα social media.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020