Η παρουσιάστρια του Sky Sports, Κέιλι Κέιτς μαζί με τον Γκάρι Νέβιλ και τον Τζέιμι Ρέντναπ, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν το γέλιο τους μόλις είδαν τη σύζυγο του Ρανιέρι να εμφανίζεται ξαφνικά στις οθόνες τους.

Ο Ιταλός κόουτς κλήθηκε να μιλήσει για την απίστευτη κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League με τη Λέστερ Σίτι τη σεζόν 2015/16, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε...

«Κλαούντιο θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, δεν μοιάζει και πολύ με σένα το άτομο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας», είπε χαριτολογώντας η παρουσιάστρια του Sky Sports.

Η κ. Ρανιέρι προσπαθούσε να βοηθήσει τον σύζυγο της να συνδεθεί στο διαδίκτυο, ωστόσο ούτε αυτή θα περίμενε πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

"Keep it together Kelly"

