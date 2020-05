Η μέρα που ο Ρονάλντο «χάζεψε» τους αμυντικούς της Λάτσιο στον τελικό του Κυπέλλου UEFA (vid)

Μία ξεχωριστή εμφάνιση από το «Φαινόμενο» η οποία παραμένει αξέχαστη ακόμα και σήμερα. Εκείνη τη μέρα βοήθησε τους «νερατζούρι» να φτάσουν στην κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

Το σκορ άνοιξε αρχικά ο Ζαμοράνο για να έρθει λίγο αργότερα ο Ζανέτι με ένα φανταστικό δυνατό σουτ και να στείλει την μπάλα στο πλεκτό για το 2-0. Το 3-0 ήρθε από τον Ρονάλντο, ο οποίος αφού βγήκε σε τετ-α-τετ και προσπέρασε τον αντίπαλο πορτιέρε, σκόραρε με πλασέ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 για την Ίντερ.

Το «Φαινόμενο» σημείωσε 34 γκολ σε όλους τους αγώνες για να αναδειχθεί εκείνη τη σεζόν πρώτος σκόρερ της Ίντερ. Ο Βραζιλιάνος έμεινε στον σύλλογο για τέσσερις ακόμη χρονιές πριν ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2002.

Απλά... θαυμάστε τον!

