Ο Ρονάλντο βρέθηκε στο ολλανδικό ποδόσφαιρο πίσω στο 1994 και από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας στον κόσμο ένα ταλέντο που δύσκολα μπορεί να βάλει κανείς σε σύγκριση.

Στην Αϊντχόφεν πέτυχε 54 γκολ σε 57 αναμετρήσεις προτού πάρει το δρόμο για τη Μπαρτσελόνα και τη Βαρκελώνη, ωστόσο, τα highlights του από το πέρασμά του από την Ολλανδία είναι τέτοια που αποδεικνύουν πως ήταν ένα ... διαμάντι, έτοιμο να λάμψει...

Ronaldo, the PSV years. 54 goals in 57 games. A kid on the brink of becoming a superstar. Nothing like him before or since pic.twitter.com/n3JqLlNVZq

