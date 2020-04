Τα μεγάλα ντέρμπι ποδοσφαίρου που θα βλέπαμε σήμερα (pic)

Η αλήθεια είναι πως το ποδόσφαιρο λείπει αρκετά από τις ζωές όλων. Πόσω μάλλον από τις ζωές των απόλυτων πρωταγωνιστών του αθλήματος.

Την Κυριακή στις 26 Απριλίου η ατζέντα του προγράμματος ήταν γεμάτη δράση, με τρία σπουδαία ντέρμπι σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία να ήταν αυτά τα οποία ξεχώριζαν.

Το ντέρμπι του Λονδίνου μεταξύ Τότεναμ και Αρσεναλ, η μάχη της Serie A για την πρώτη θέση ανάμεσα σε Γιουβέντους και Λάτσιο και τέλος το μεγάλο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο.

Αυτά θα ήταν τα μεγάλα ματς τα οποία κανονικά θα κέντριζαν το ενδιαφέρον όλων σήμερα.

Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουμε. Τουλάχιστον προς το παρόν...

Today was supposed to be a big day of football pic.twitter.com/zx3IXDvaEr

— B/R Football (@brfootball) April 26, 2020