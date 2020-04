Ο παλαίμαχος Ολλανδός επιθετικός και θρύλος των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφερε στην επιφάνεια ένα περιστατικό από το οποίο ο 13χρονος γιος του βγήκε τρομερά δυνατός αλλά και ο ίδιος απέδειξε πως μέσα από τον αθλητισμό κατάφερε ν' αποκτήσει άριστη πατρική νοοτροπία...

«Ο γιος μου παίζει στην κ-14 της Φέγενορντ και σε ματς με τον Άγιαξ δεν έπαιξε καθόλου. Ήταν στον πάγκο. Στο αυτοκίνητο που επιστρέφαμε είχε κακή διάθεση και εξέφραζε παράπονα για όλους τους άλλους. Του είπα “ακούγεσαι σαν loser... Κατηγορείς όλους τους άλλους και δεν λες το παραμικρό για τον εαυτό σου. Όσοι έχουν νοοτροπία νικητή, βλέπουν τον εαυτό τους, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, προσπαθούν να βελτιωθούν εκεί που πρέπει... Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι”. Δεν του είπα τι να σκεφτεί, αλλά τον τρόπο που έπρεπε να το κάνει. “Πρέπει ν' αναρωτηθείς αν θέλεις να είσαι loser ή να είσαι νικητής. Εμένα δεν είναι δουλειά μου.

Η δουλειά η δική μου και της μητέρας σου είναι να είσαι έτοιμος για τη ζωή όταν είσαι 20 ετών και να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν με απασχολεί εμένα τι θα κάνεις. Θα κάνεις και τα λάθη σου. Αλλά εσύ λες ότι το ποδόσφαιρο είναι το πάθος σου. Εμένα δεν με νοιάζει αν θα παίξεις ποδόσφαιρο γιατί θα σε αγαπώ το ίδιο. Αλλά θα πρέπει ν' αποκτήσεις τον έλεγχο στη ζωή σου και να πάψεις να παραπονιέσαι. Και loser να θέλεις να είσαι, πάλι θα σε αγαπώ. Ωστόσο, αν θέλεις να είσαι νικητής, πάρε τον έλεγχο της ζωής σου”» είπε.

Δυο μέρες μετά από αυτή την κουβέντα τους, ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι πήγε να δει τον μικρό στην προπόνηση της ομάδας του και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν εκεί στην άκρη στο κρύο, με την κουκούλα μου και είδα μια... τίγρη να τρέχει, να προπονείται, να δουλεύει... Αντιλήφθηκε αυτό που του έλεγα. Και είναι 13 ετών...».

This might be my favourite part from our chat with @persie_official. The advice he gave to his 13 yr old son to take control - and the reaction he got! Relevant to all of us. pic.twitter.com/W0kOhwVEwq

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) April 23, 2020