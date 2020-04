Σε ματς της Μπότεφ Πλόβντιβ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η απόφαση για την κατοχή της μπάλας και την πλευρά στην οποία θα βρίσκονταν οι ομάδες στην έναρξη της αναμέτρησης έγινε με... τσούγκρισμα.

Έχοντας πάρει βαμμένα αυγά κανονικά, οι αρχηγοί των ομάδων το έριξαν στην πλάκα και η στιγμή εκείνη επανήλθε στην επιφάνεια μέσω των social media...

With Orthodox Christians painting the Easter eggs today, throwback to last year’s Easter when the Bulgarian league game between Botev Plovdiv and CSKA-Sofia started with an egg fight between the teams’ captains instead of a standard coin toss...

Video: Diema Sport pic.twitter.com/S1cWiaZ4An

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) April 16, 2020