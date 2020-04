Τζέραρντ: «Πήγα να λιποθυμήσω όταν μου έστειλε μήνυμα ο Μαραντόνα»! (vid)

Ο προπονητής της Ρέιντζερς, μιλώντας στους Κάραγκερ και Ρέντναπ σε εκπομπή του SkySports απο το σπίτι, έκανε γνωστό πως έλαβε μήνυμα από τον θρυλικό Αργεντινό και σίγουρα ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να το περιμένει στη ζωή του...

«Παραλίγο να λιποθυμήσω... Ο Μαραντόνα που έστειλε χθες μήνυμα στο Instagram και είναι τεράστια τιμή...» είπε ο Stevie G προτού κάνει πλάκα σχολιάζοντας: «Μάλλον θα θέλει τη δουλειά μου...».

"I nearly passed out, I was delighted but he's probably after my job"

Steven Gerrard on receiving a message from Diego Maradona recently pic.twitter.com/EuSUTnopxq

