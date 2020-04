Οι «μπλαουγκράνα» φέρονται να έχουν στοχεύσει στον Αργεντινό επιθετικό που φέτος μαζί με τον Ρομέλου Λουκάκου στο Μιλάνο έκαναν την Ίντερ να θεωρείται διεκδικήτρια του τίτλου μαζί με τις Λάτσιο και Γιουβέντους.

Ο Λαουτάρο βρήκε σωστό παρτενέρ, ταίριαξαν μαζί, κατάφεραν και οι δύο να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό και αυτομάτως ο Λατίνος έγινε μεταγραφικός στόχος...

Ο Γκριεζμάν έκανε ολόκληρη ιστορία για να φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης οδηγώντας τους «ροχιμπλάνκος» και τη Μπαρτσελόνα σε διαμάχη για το ποσό της ρήτρας και την πονηριά που έκαναν οι Καταλανοί με την ημερομηνία αγοράς του παίκτη.

Στη Βαρκελώνη υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές του Γάλλου, ενώ θεωρείται βέβαιο πως κανείς στο Μιλάνο δεν θέλει να δει τον Λαουτάρο ν' αποχωρεί έπειτα απ' όσα έχει δείξει ότι μπορεί να πετύχει με τους «νερατζούρι».

Πάντως, δεν διαφέρουν και πολύ σε όσα κατάφεραν μέχρι την αναβολή φέτος σε όλες τις διοργανώσεις...

Inter want Antoine Griezmann in exchange for Lautaro Martinez...

