Κορονοϊός: Σάλος στη Βουλγαρία με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να προπονείται κρυφά! (vid)

Ούτε η Βουλγαρία έχει γλυτώσει από την εξάπλωση του κορονοϊού. Το πρωτάθλημά της ανεστάλη στις 13 Μαρτίου και ως ημερομηνία επανέναρξης έχει δοθεί η 13η Μαΐου. Εως τότε έχει απαγορευτεί κάθε δραστηριότητα και το ίδιο ισχύει εννοείται και για τις προπονήσεις των ομάδων. Ωστόσο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας φαίνεται ότι δεν ακολούθησε τους κανονισμούς και βίντεο δείχνει ότι υπήρξε κρυφή προπόνηση σε κέντρο έξω από τη Σόφια. Το εν λόγω βίντεο αναμένεται να οδηγήσει και σε αστυνομική έρευνα, η οποία θα επιφέρει κυρώσεις στο σύλλογο της πρωτεύουσας, που δεν υπάκουσε στον περιορισμό εναντίον του Covid-19.

CSKA-Sofia were reportedly caught training secretly on the outskirts of Sofia. Because of the current state of emergency Bulgaria has been in since March 13 and will last until May 13 (at least) all kinds of sports activities are strictly prohibited pic.twitter.com/EtHm5WR3p2

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) April 7, 2020