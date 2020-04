Ο Ντιμπάλα παίζει FIFA με τον Μπέιλ και τον τρολάρει για τον πανηγυρισμό του (vid)

Σκοπός των ποδοσφαιριστών είναι να συγκεντρώσουν χρήματα ώστε να δοθούν στη UNICEF και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Το τουρνουά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδεται ζωντανά και έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων καθώς οι Γκάρεθ Μπέιλ, Πάουλο Ντιμπάλα, Λουκ Σο, Μέισον Μάουντ, Ντάνιελ Τζέιμς Κίραν Τιέρνι και πολλοί άλλοι ακόμα προσφέρουν γκολ και θέαμα για καλό σκοπό!

Let's beat #Coronavirus!

We will be hosting a FIFA 20 charity stream to raise funds for those in need.

So far, @garethbale11 @lukeshaw23 @Daniel_James_97 @jpickford1 @masonmount_10 @rubey_lcheek @billygilmourrr @calvertlewin14 @kierantierney are involved.

Who else? pic.twitter.com/DsPpqKtr1C

— Combat Corona (@combatcorona) March 20, 2020