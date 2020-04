Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κουρεύτηκε γουλί και μας θύμισε εποχές Euro 2000 (pic)

Το ίδιο έπραξε και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος αποφάσισε να τα πάρει γουλί και μας θύμισε εποχές Euro 2000.

Τότε που η Αγγλία είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων και ο Μπέκαμ είχε κουρευτεί ακριβώς το ίδιο.

Με φωτογραφία που ανέρτησε στο Instagram φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο, παροτρύνοντας τον να παραμείνει στα σπίτια του ώστε να προφυλαχθεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο άλλοτε μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει στις καρδιές του κόσμου όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο αλλά και για την σωστή διαγωγή και ταπεινότητα του.

Οταν κέρδισε τον τίτλο «Ο πιο sexy άντρας» του 2015 είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ποτέ μου δεν έχω νιώσει πως είμαι sexy. Μου αρέσει να φοράω ωραία ρούχα και κοστούμια, αλλά ποτέ δεν σκέφτομαι τι θα πουν οι γύρω μου».

If David Beckham can shave his hair off then so can I ...

— Chak. (@ChakIsLeslie) April 3, 2020