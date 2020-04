Ρονάλντο ή Μέσι: Εννέα ποδοσφαιριστές που υπήρξαν συμπαίκτες και με τους δύο απαντάνε! (pics)

Δεν είχαν όλοι το προνόμιο να αγωνιστούν στο πλάι τόσο του Αργεντινού όσο και του Πορτογάλου.

Ωστόσο, όσοι το κατάφεραν μιλάνε για τις διαφορές των δύο αλλά και για το πόσο πολύτιμοι ήταν στις ομάδες τους.

Ανχελ Ντι Μαρία – Επαιξε με τον Μέσι στην Αργεντινή, με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ψήφος: Λιονέλ Μέσι

Ο έμπειρος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν τόνισε πως και ο Ρονάλντο είναι ένας σπουδαίος παίκτης αλλά όχι τόσο όσο ο Μέσι.

«Ο Μέσι είναι ο καλύτερος, αυτός είναι ο καλύτερος κάθε χρόνο. Ο Κριστιάνο είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά ο Μέσι είναι από έναν άλλο πλανήτη.

Δεν υπάρχουν λόγια για να τον περιγράψεις πάντα σε εκπλήσσει».

Κάρλος Τέβες – Επαιξε με τον Μέσι στην Αργεντινή, με τον Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ψήφος: Λιονέλ Μέσι

Ο Τέβες κέρδισε δύο τίτλους στην Premier League και έναν Champions League με τον Ρονάλντο. Ωστόσο η ψήφος του ήταν για τον συμπατριώτη του.

«Ο Μέσι παίζει άλλο άθλημα. Για τον Μέσι να σκοράρει τρία γκολ είναι φυσιολογικό».

Νέλσον Σεμέδο – Επαιξε με Μέσι στην Μπαρτσελόνα, με Ρονάλντο στην Πορτογαλία

Ψήφος: Μέσι & Ρονάλντο

Ο Νέλσον Σεμέδο δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει κάποιον και έτσι επέλεξε και τους δύο ως τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη.

«Είχα το προνόμιο να παίζω με τους δυο τους και απολαμβάνω κάθε στιγμή μαζί τους».

Αντρέ Γκόμες – Επαιξε με τον Μέσι στην Μπαρτσελόνα, με τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία

Ψήφος: Μέσι και Ρονάλντο

Ο μέσος της Εβερτον, Αντρέ Γκόμες δεν κατάφερε ούτε αυτός να ψηφίσει μόνο έναν από τους δύο.

Αγωνίστηκε μαζί με τον Ρονάλντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, αλλά μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Μέσι.

«Δεν μου αρέσει να τους συγκρίνω. Ποτέ δεν θα το κάνω. Είμαι Πορτογάλος και έχω αγάπη για τον Κριστιάνο, όσο και για τον Μέσι, ο οποίος ήταν ο συμπαίκτης μου στη Μπαρτσελόνα».

Ζεράρ Πικέ – Επαιξε με τον Μέσι στην Μπαρτσελόνα, με τον Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ψήφος: Μέσι

Ο Πικέ ήταν ακόμα μικρός όταν αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Ρονάλντο ενώ με τον Μέσι έχουν περάσει περισσότερα στο Κάμπ Νου.

«Για μένα ο Μέσι είναι από άλλον πλανήτη. Ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος από όλους τους ανθρώπους».

Εζεκιέλ Γκαράι – Επαιξε με τον Μέσι στην Αργεντινή, με τον Ρονάλντο στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ψήφος: Μέσι

Όπως ο Πικέ έτσι και ο Γκαράι έπαιξε μαζί με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ, όταν ήταν σε νεαρή ηλικία. Με τον Μέσι έχουν περάσει περισσότερα στην Αργεντινή.

«Όταν με ρωτάνε ποιος είναι ο καλύτερος τους απαντάω ο Λέο Μεσι. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα με την Αργεντινή U-15 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να με εκπλήσσει, δεν έχει κανένα όριο».

Χένρικ Λάρσον – Επαιξε με τον Μέσι στην Μπαρτσελόνα – με τον Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ψήφος: Μέσι

«Ο Κριστιάνο είναι άτυχος που παίζει την ίδια εποχή με τον Μέσι. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά ο Μέσι είναι πολύ καλύτερος.

Είναι από άλλον κόσμο. Είναι τόσο καλός που όταν τον βλέπεις με την μπάλα στα πόδια του, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι οποιοσδήποτε άλλος θα μπορούσε να κάνει το ίδιο».

