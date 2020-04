Ποιο 13033 και ποιο Β2 για σούπερ μάρκετ! Ο Χεσέ Ροντρίγκεθ, τον Δεκέμβριο του 2018 ξόδεψε 5.000 ευρώ σε μηνύματα για να βγάλει την τότε σύντροφό του από το ισπανικό Big Brother όπου συμμετείχε.

Γιατί θυμηθήκαμε τον Ροντρίγκεθ;

Πρόσφατα έγινε γνωστό πως ο Χουλκ χώρισε με τη γυναίκα του για τα μάτια της ανιψιά της, την οποία κιόλας παντρεύτηκε.

Ε, και τότε, ο Ροντρίγκεθ αφότου χώρισε με την Ιράν Άντζελο ύστερα από 12 μήνες σχέσης, άρχισαν οι φήμες ότι διατηρεί σχέση με την ανιψιά της πρώην του Καμίλα Άντζελο.

PSG’s Jesé got his ex Aurah Ruiz eliminated from Spain’s version of Big Brother by spending €5000 on voting texts/calls

Imagine being this petty pic.twitter.com/wzA7t18cY5

