Το μήνυμα του ΠΑΟΚ στον Νούρι: «Μείνε δυνατός Άπι»! (vid)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η εντυπωσιακή βελτίωση του Αμπντελάκ Νούρι, ο οποίος δύο χρόνια και εννιά μήνες από όταν βρέθηκε σε καταστολή, ξύπνησε από το κώμα και μπορεί και επικοινωνεί με το περιβάλλον σκόρπισε χαμόγελα και ελπίδα.

Ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Άγιαξ και έστειλε τις ευχές του τόσο στον ίδιο, όσο και στην οικογένεια του.

Τον Ιούλιο του 2017 όταν ο Αμπντελάκ Νούρι είχε καταρρεύσει σε φιλικό του Άγιαξ κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης, ο ΠΑΟΚ ήταν στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και μια εβδομάδα, μετά το περιστατικό, αντιμετώπισε τον «Αίαντα» σε φιλικό παιχνίδι (4-2) που είχε γίνει στο Άμστερνταμ.

Life's over football. Welcome back and stay stronger Appie #PAOK #MoreThanFootball @AFCAjax pic.twitter.com/ApcqXkNhSS

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) March 28, 2020