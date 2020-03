1. Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε 91 γκολ σε μία χρονιά

Σίγουρα και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο πέρα από το μεγάλο επίτευγμα του Λιονέλ Μέσι. Πίσω στο 2012 ο Αργεντινός βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 91 φορές! Κι αυτό το πέτυχε σε 69 παιχνίδια για την Μπαρτσελόνα και τη χώρα του.

2. Το τρελό ρεκόρ του Ντιντιέ Ντρογκμπά

Ο Ιβοριανός στράικερ σκόραρε σε 11 τελικούς Κυπέλλου με την Τσέλσι, σκοράροντας στους 10 από αυτούς. Μόνο έναν έχασε. Αγαπημένος του αντίπαλος ήταν η Αρσεναλ. Συνολικά μέτρησε 15 γκολ απέναντι στους «κανονιέρηδες».

3. Η ηλικία του Ρόι Χόντζον και το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο τεχνικός της Κρίσταλ Πάλας διανύει το 72ο έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1947. Μάλιστα γεννήθηκε πριν από την ανέγερση του σταδίου Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Roy Hodgson is 127 days older than the — Duncan Alexander (@oilysailor) March 6, 2020

4. Ο Μουρίνιο και το αήττητο ρεκόρ του

Μπορεί η μπογιά του να έχει περάσει από την προπονητική ωστόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο πέτυχε ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ πριν από μερικά χρόνια. Δεν έχασε κανένα εντός έδρας παιχνίδι από τον Μάρτιο του 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Σε αυτό το διάστημα καθοδήγησε τέσσερις διαφορετικές ομάδες. 9 χρόνια και 150 παιχνίδια!

Jose Mourino didn't lose a single home game between March 2002 and April 2011. He managed four different clubs during that period That's 9() years and 150 games. — Fredrik (@F_Edits) March 22, 2020

5. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκοράρει πρώτη και νικάει

Κάθε φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο, δεν χάνουν κανένα παιχνίδι παίζοντας στην έδρα του, στο Ολντ Τράφορντ.

6. Η στιβαρή άμυνα της Τσέλσι

Το 2004/05 όταν η Τσέλσι κατέκτησε την , ο Μουρίνιο ήταν στο τιμόνι της ομάδας. Είχε καταφέρει να χτίσει μία άμυνα από… γρανίτη, καθώς τότε οι «μπλε» είχαν δεχθεί μόνο 15 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα.

7. Οι γιοι των Ρονάλντο και Μέσι έχουν ακριβώς την ίδια διαφορά ηλικίας με τους πατεράδες τους

Με διαφορά 869 ημέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο γεννήθηκε πρώτος από τον Λιονέλ Μέσι. Την ίδια διαφορά ηλικίας έχουν και οι μεγάλοι γιοι τους, Κριστιάνο Τζούνιορ και Τιάγκο Μέσι.

8. Οι «έφηβοι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει για τις ευκαιρίες που έχει δώσει στους νεότερους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας. Από το 1937 οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν χρησιμοποιήσει παίκτες από τις υποδομές του συλλόγου σε περισσότερα από 4.000 παιχνίδια.

Manchester United name an academy graduate in their squad for the 4000th consecutive game. Every single game since 1937 pic.twitter.com/AvuGTyLpEp — B/R Football (@brfootball) December 15, 2019

9. Το περίεργο μπόνους της Παρί Σεν Ζερμέν

Το να χειροκροτάς τους οπαδούς σου μετά από κάθε ματς είναι κάτι το μαγικό. Ακόμα και μετά από ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα. Οι παίκτες της Παρί λαμβάνουν ένα «ηθικό μπόνους» άμα το κάνουν μετά από παιχνίδι. Ο Νεϊμάρ λέγεται ότι λαμβάνει το ποσό των 375,000 ευρώ για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

PSG pay their players an 'ethical bonus' every match, if they applaud their own home fans post game. Neymar's ethical bonus is 375,000 euros. https://t.co/TwWun1mWx8 — Eli (@ElMengem) March 23, 2020