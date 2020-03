Οι φίλοι της ομάδας από το Γκρατς τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στην πόλη ένα μεγάλο πανό, με το οποίο θέλουν να στείλουν δύναμη σ' εκείνους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες αυτές τις πολύ περίεργες μέρες με τον Covid-19.

«Από τα σούπερ μάρκετ μέχρι και τα νοσοκομεία, αξίζετε ένα μεγάλο χειροκρότημα για όσα κάνετε! Σας ευχαριστούμε» αναφέρει το πανό.

In Austria, SK Sturm Graz fans hang a banner thanking those working hard to combat the #COVIDー19 outbreak.

"From the supermarket to the hospital, you all deserve an applause for what you're currently doing! Thank you!"

Football fans, eh https://t.co/o7IUAhhNDH

— Felix Tamsut (@ftamsut) March 15, 2020