Παίκτης της Κλουζ έγινε η πιο γρήγορη αλλαγή στα χρονικά (pic & vid)

Ακούσιο... καψόνι έκανε ο προπονητής της Κλουζ, Νταν Πετρέσκου στον 18χρονο παίκτη της ομάδας Αλίν Φίτσα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρέταξε την ομάδα του με τον νεαρό άσο στο αρχικό σχήμα, δεσμευμένος από τον κανονισμό του πρωταθλήματος να ξεκινούν βασικοί τουλάχιστον δύο γηγενείς κάτω των 21. Ωστόσο, ο ίδιος είχε άλλα αγωνιστικά σχέδια για το ματς κόντρα στην Γκαζ Μετάν κι έτσι προχώρησε στην «κυνική» αλλαγή του πιτσιρικά, μετά από μόλις 25 δευτερόλεπτ παιχνιδιού.

Ο Φίτσα δεν πρόλαβε καν να ακουμπήσει μπάλα στο ελάχιστο που τυπικά αγωνίστηκε και έσπευσε με κατεβασμένο κεφάλι να δώσει τη θέση του στον Αλεξάντρου Παούν και ακολούθως να ανταλλάξει χειραψία με τον Πετρέσκου, κάτι που φανερώνει ότι το αμήχανο συμβάν έγινε κατόπιν συνεννόησής τους.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο άλλοτε παίκτης της Τσέλσι και νυν τεχνικός της πρωταθλήτριας Κλουζ, δήλωσε: «Ντρέπομαι που χρειάστηκε να εφαρμόσω αυτούς τους κανόνες, όμως, αυτοί με υποχρέωσαν να το κάνω».

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi

