ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 10vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 11
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 10vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 11
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
LIVE
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 18vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 12
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 0
LIVE
ΑΛ ΖΙΛ 0vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ 0
LIVE
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ 2vs
ΧΟΤAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΣΧΟΥΛΑ 0vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΤΑΙ 0vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ 0vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ 1
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) 2vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) 2
LIVE
ΜΠΑΣAΜ 0vs
WAC D'ADJAME 1
LIVE
SO ARMEE 2vs
SAN-PEDRO 1
LIVE
JUAN OTEGUI 0vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 1
LIVE
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ 1
LIVE
CEKIRGE/FERNANDEZ 0vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. 1
LIVE
LAUREN DAVIS 1vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ 0
LIVE
BOLUDA/CHEPELEV 1vs
DESCHAMPS/VALSECCHI 0
LIVE
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ 1vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 1
LIVE
HEATHER WATSON 0vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ 1
LIVE
DARYA KASATKINA 1vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ 0
LIVE
ALCARAZ/PEREZ 0vs
BORTOLOTTI/ESTEVE 1
LIVE
DIATCHEN./DZALAMIDZE 0vs
BUCSA/HEISEN 0
LIVE
LISTER/SIZIKOVA 0vs
KATO/WANG 0
LIVE
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0vs
JOHN PATRICK SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
POULOS/SYMONS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
BARRY/TOMIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDO/KAWAMURA 0vs
BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
OSBORNE/SHARMA 0vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARCLAY/MEAGHER 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELLAVEDOVA/MA 0vs
CORBETT/IBRAHIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
UREKE/ZAKARLYUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 2vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/SMITH 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 1vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
COURT/SWEENY 0
ΤΕΛΙΚΟ
NOGUCHI/TAJIMA 2vs
CRNOKRAK/GREEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
ADDISON/DELANEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 2vs
MUSTAFA CAN GUNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 2vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEE SO-RA 0vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 2vs
ADESUWA OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ 1vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RISA USHIJIMA 0vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOKBERK SARITAS 0vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 2vs
ANDRES HAEFELE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ 0vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUA RUNHAO 0vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA 1vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 2vs
HONTAMA/KUWATA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 2vs
KOBORI/SHIMIZU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 2vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
KOVACIC/PECAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAMADAN/SHAABAN 2vs
AMR/HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ 1vs
TENA LUKAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
CHRISTOFFER SOLBERG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΙΡΣ ΖΟΙ 0vs
IZABELA G. NOVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
IMANISHI/YONEHARA 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
UCHIJIMA/ZHANG 1vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ 1vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 2vs
CHRISJAN VAN WYK 0
ΤΕΛΙΚΟ
CAIJSA HENNEMANN 0vs
MARTINA BIAGIANTI 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIAGO TORRES 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 2vs
STAMATIOS KAPIRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2vs
NICOLO TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
VERA LAPKO 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0vs
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JIRI LEHECKA 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 2vs
ΖΟΝΚΟΥΡ ΡΟΝΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HIRATA/NAGATA 0vs
AYUKAWA/SEMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 1vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
LUKAS KRAINER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
MAYYA GORBUNOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILNYTSKY/SASNOUSKI 0vs
MORAING/ROSENKRANZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CREPALDI/RICCA 0vs
GENGEL/POLJAK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
DALILA SPITERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
J. BOUZAS MANEIRO 2vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
MOHD/SYED NAGUIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOONE/OSABUOHIEN 2vs
ALHUSSEIN/ZOLOTAREVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NABIL/RAMY 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAMENS/SIMION 0vs
MARKOVA/RADISIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
ANIL/VANGELOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANSHBA/PACHKALEVA 0vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN 2vs
RASLAN/SANCHEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CRETU/IVANOV 2vs
JERMAR/POSPISIL 1
ΤΕΛΙΚΟ
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA 0vs
ARRIBAGE/BROVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADAMEK/AMIROV 0vs
IGOSHIN/TYURNEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
HERAZO/LIZARAZO 1vs
GALFI/STRAKHOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
PUJOL NAVARRO/SAEZ 0vs
ALTUNA/WILLIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 2vs
ΦAΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
KAN/MOLINARO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROBILLARD-MILLETTE 2vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ 0vs
JIL BELEN TEICHMANN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
LARA VAN DER MERWE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FOUAD/FOUAD 1vs
NOVAC/VIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO/MORITANI 1vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
FANSELOW/MERTENS 2vs
ROGLAN/WINTER LOPEZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEC BECKLEY 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
BARROSO/COPPINI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛ ΓΙΑΚΟΥΜΠ 1vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JASMIJN GIMBRERE 0vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
PRISKA M. NUGROHO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΣΟΥAΙ 2vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
HODKIN/SCHINAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2vs
KALAITZIS/PYSSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHLPAC/MARTINICH 2vs
FULOP/KALLISTROU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 2vs
OKAMURA/WATANABE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERGEN/DUCA 2vs
MATOULA/SPIRIDIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
AHREN MOONGA/NG 1vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 2
ΤΕΛΙΚΟ
LORENZO ROTTOLI 2vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKELLARIDIS/SAKELL. 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BATTAGLINO/MICELI 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 2vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. 0
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 2vs
EVERY/PISANE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTAKHOVA/DEMA 2vs
BAYKAN/KAJEVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
INIGO CERVANTES 1vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 2vs
DELIEN KLEINHANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
CAMERANO/VAN POPPEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
BILGIN/ILKEL 2vs
CEPEL/VEREMEYCHUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 2vs
GUO/HAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOYER/DAMM 2vs
DIARRA/NOUZA 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIANNI MINA 0vs
JULES OKALA 2
ΤΕΛΙΚΟ
TSHEGOFATSO TSIANG 0vs
BERFU CENGIZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΟΥΡAΣΙΑ ΓΙΑΣ 0vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANIS/NAREYKA 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
TURKER/AKKOYUN 1vs
BORZA/DIMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAPPELLETTI/ROCCHETT 1vs
CUROVIC/OSTLUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
IONE/LEHECKA 1vs
THANOS/XILAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ 0vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRARDI/KULHAVA 2vs
MIHAIL/TREVISAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 1vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CARIPI/HUNTER 2vs
KRSTIN/RADOJKOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 2vs
KAPIRIS/STAMOULOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GADAMAURI/HASSON 1vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
GORBUNOVA/ZAWADZKA 0vs
GADIENT/KARAMOKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 2vs
BARAN CENGIZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BEREZNYAK/KIMCHI 1vs
FALKOWSKA/KUBKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
BANES/ELLIS 2vs
BOTHWELL/HARRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOUZAS/CUSTIC 1vs
KLASEN/KOELZER 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEN HEIJER/TURCHETTI 2vs
BONADIO/TRESCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARETHA BURGER 0vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
NIEDERMEIER/ZUND 0vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASPAR/MASAROVA 2vs
CADAR/STAMATOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
COELHO/GRACA 0vs
SALGADO/TORRES 2
ΤΕΛΙΚΟ
DUSSIN/JONCOUR 2vs
BINDING/CACAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
KALYANPUR/SURESHKUM. 1vs
BINDA/MINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
DALLA VALLE/ZIMA 0vs
GIACOMINI/KIVATTSEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNAELSTEEN/MEERSCH. 0vs
BOBROV/ERLER 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOLINO/OLIVER 1vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARR/DENOLLY 2vs
CHINGONO/TSIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 1vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GRANOLLERS/VERVOORT 1vs
GAKHOV/LOPEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BECKER/MALAN 2vs
KRUGER/LOUBSER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARENDS/BECKLEY 2vs
PRECHTEL/WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JASKIEWICZ/SHAN 0vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANDRIC/RAJKOVIC 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRIEDSAM/MINELLA 1vs
PAAR/WACHACZYK 2
ΤΕΛΙΚΟ
COLMEGNA/SPITERI 2vs
LIKHACHEVA/SAIDENOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 1vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 2vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ 0
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
CHINESE TAIPEI (W) 0vs
INDONESIA (W) 2
CHINA (W) 2vs
INDIA (W) 0
SOUTH KOREA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 0
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
PENG/XU -vs
MIRZA/RAINA -
HAN N./KIM N. -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
CHAN/CHAN -vs
NUGROHO/SUTJIADI -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
PRIHODKO/WEIS 0vs
MARTOS GORNES/PEREZ 1
ROUMANE/SLOBODCHIKOV 0vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ 1
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
JESSICA PEGULA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
NOAH RUBIN -vs
LUCAS POUILLE -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
SEM VERBEEK -vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
YANINA WICKMAYER -vs
MADISON BRENGLE -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
LESYA TSURENKO -vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
HARRIET DART -vs
LAURA SIEGEMUND -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΚΑΣΤΕΛΝΟΥΟΒΟ ΛΟΥΚΑ -
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ -vs
TOBY ALEX KODAT -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
COSSU/MANNARINO -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
VERA ZVONAREVA -vs
SAMANTHA STOSUR -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
MACKENZIE MCDONALD -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
AUDREY BOCH-COLLINS -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
ALENIK/SAMUELSSON -vs
RAPP/REDLICKI -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΤAΛΝΤΕΡ ΡΙΖ -
ΜΕΝΤΕΖ ΣΕΟΝΕ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ROBIN MONTGOMERY -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ALLURA ZAMARRIPA -
KATERINA SINIAKOVA -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
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IBAR ROZAJE 46vs
VLLAZNIA 48
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ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ 1vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 0
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
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ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ 0vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ 2
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
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ΓΙΑΝΓΚ ΑΦΡΙΚΑΝΣ 1vs
MBAO FC 0
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ΜΛAΝΤΙ ΡAΝΤΝΙΚ 2vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 0
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ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2vs
ΤΣΣΚΑ 1948 0
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ΤΙΙΚΕΡΙΤ 1vs
ETTA 0
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MONTANA 2003 (W) 30vs
BUDUCNOST (W) 30
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ΝΟΚΙΑ 44vs
ΛAΧΤΙ 44
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ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ 16vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ 12
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ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜAΤ 4
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MACCABI RA'ANANA 13vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 12
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
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ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 0vs
ΡAΚΟΒ 1
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ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 1vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ 0
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CSM ΟΡΑΝΤΕΑ 12vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ 17
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ΕΣΤΟΡΙΛ U23 0vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 1vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 2vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 2vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΑΒΕΣ U23 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 2vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 1
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ΒΕΦ ΡΙΓΑ 13vs
BK OΓΚΡΕ 5
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ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) 0vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) 0
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MUKTIJODDHA SKC 0vs
SAIF SC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 1vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 2vs
DNIPRO-1 U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 6vs
ΕΛΒΙΒ U21 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 1vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 2vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 0vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDIAN ARROWS 1vs
ΜΙΝΕΡΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ 1vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ 2vs
ΣΟΥΓΟΝ 1
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΠΟΙΡ 0vs
ΓΚΙΚΟΥΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KIYOVU SPORTS 0vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΓΚAΛΙ 1vs
ΜΟΥΧAΝΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΚΟΥΡΑ 1vs
ΧΙΡΟΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASM ΟΡAΝ 1vs
ΣΧΛΕΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ES GUELMA 0vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ 0vs
ΠΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUSOGA UNITED 1vs
ΚΕΙΤΟΥΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΑΞ U19 0vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 4vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 1
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΝΕΣ 0vs
ΧΟΝΚΑ 1
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
FEHRING -vs
SV DEUTSCH GORITZ -
SK WERNDORF -vs
TOBELBAD -
SV PACHERN -vs
FELDKIRCHEN -
KLAGENFURT AMATEURE -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ -vs
ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ -
SV STRASS -vs
SIEBING -
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -vs
ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ -
ΓΚΟΖΕΝΧΑΙΜ -vs
FC BASARA MAINZ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ 76vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΜΑΡΑ 80vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) 73vs
ΚΑΙΣΕΡΙ ΜΠAΣΚ. (Γ) 61
ELAZIG (W) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
VICTORIA GRODNO (W) 68vs
VICTORIA BREST (W) 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 (Γ) 2vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
AL ARABI 82vs
AL WAKRAH 75
AL GHARAFA -vs
AL SHAMAL -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) 0vs
ΒAΚΙΦΜΠΑΝΚ (Γ) 3
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΜΠAΣΚΕΤ ΚΟΣΤΑ (Γ) -vs
ΡΑΓΚΟΥΣΑ (Γ) -
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ -vs
ΚΟΥΙΜΠΕΡ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΚΛAΙΝΤ -vs
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ -
ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΦΟΛΚΕΡΚ -
ΝΤΑΜΠAΡΤΟΝ -vs
ΦΟΡΦΑΡ -
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΤΕΝΧAΟΥΣΜΙΟΥΡ -
ΚAΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ -vs
ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΛΙΦΑΞ -vs
ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -