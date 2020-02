Το παιχνίδι της Würzburger Kickers με την Preußen Münster την Παρασκευή, στιγματίστηκε από τη ρατσιστική επίθεση προς τον Λερόι Κουάντουο.

Όταν αντίπαλος οπαδός φώναξε κάτι ρατσιστικό προς το μέρος του, οι υπόλοιποι που παρακολουθούσαν το ματς τον έδειξαν έδειξε κατευθείαν στον άνδρα ασφαλείας που βρισκόταν εκεί για να τον διώξει και να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου!

Παράλληλα κι ενώ ο Κουάντουο βρήκε άπαντες στο πλευρό του προκειμένου να μην επηρεαστεί, άρχισαν να φωνάζουν στο γήπεδο δυνατά «Έξω οι Ναζί»!

Παραδειγματική στάση απέναντι στον ρατσισμό και ίσως θα έπρεπε να μάθει από αυτό η Πόρτο και οι ποδοσφαιριστές της για τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τη ρατσιστική επίθεση στον Μαρεγκά...

In Germany, a fan hurled racist slurs towards Leroy Kwadwo.

When other fans saw it, they alerted security, who escorted the racist out.

Then, as opposing players came to hug Kwadwo, the entire stadium stood up and chanted "Nazis Out!"

Well done pic.twitter.com/XhCeSOGgM5

— Troll Football (@TrollFootball) February 17, 2020