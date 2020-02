Ο επιθετικός της Πόρτο είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης στο άθλημα από το βράδυ της Κυριακής μετά την αλλαγή του για την οποία αποφάσισε εκείνος μη αντέχοντας άλλο τη ρατσιστική επίθεση της οποίας γινόταν στόχος από τους οπαδούς της Γκιμαράες.

Ο ποδοσφαιριστής, όσο κι αν προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν συμπαίκτες και αντίπαλοι, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ που συνήθως πρωτοστατεί σε αυτά έγραψε στα social media: «Τον στηρίζουμε και είμαστε μαζί του. Ξανά και ξανά, φτάνει πια»!

Από την πλευρά του και ο συμπαίκτης του και νυν τεχνικός διευθυντή της Πόρτο, Ίκερ Κασίγιας θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του στον επιθετικό των «δράκων», σχολιάζοντας: «Σεβασμός στον Μαρεγκά, σεβασμός για το ποδόσφαιρο, σεβασμός για όλους...».

Respect for Marega. Respect for football. Respect for all. pic.twitter.com/eFrSVDlR4j

We strongly support and stand with Porto’s Moussa Marega who was subjected to racial chants today.

Again and again, enough is enough!#BorussiaVerbindet https://t.co/VC3d1NWeaZ

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 16, 2020