Ο Άγγλος τεχνικός, πάνω στη ροή του λόγου του είπε πως... βρίσκεται στη Σαουθάμπτον, με τον δημοσιογράφο να περιμένει να τελειώσει την απάντησή του προτού τον καλέσει να διορθώσει το λάθος του.

«Μήπως θα θέλατε να επαναλάβετε την απάντησή σας;» τον ρώτησε, με τον Κάμπελ ν' απορεί και τότε ν' ακούει πως «η ομάδας σας είναι η Σάουθεντ...».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σολ Κάμπελ κάνει μεγάλη γκάφα on air, αφού, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κληθείς ν' αναφερθεί στον προημιτελικό της Βραζιλίας με το Βέλγιο, είχε πει ότι θα βγει νικήτρια... η Γαλλία!

Sky Sports Presenter: “Who do you see winning between Brazil and Belgium?

Sol Campbell: “France”

Yet he has the cheek to call himself “one of the greatest minds in football” and wonders why he still can’t get a job in management.

#THFC #COYSpic.twitter.com/RQLsjswbKN

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) June 29, 2018