Ο Κακά χάρισε τα παπούτσια του στον 24χρονο που του «έσκασε» ποδιά (vid)

Σε... ποδοσφαιρική μετάφραση, είναι αυτό που λέμε «σου βγάζω το καπέλο». Και ο Κακά το έκανε γενναιόδωρα, με αποδέκτη σεβασμού έναν 24χρονο εργάτη, ο οποίος θάμπωσε το ίντερνετ με την μεγαλοπρεπή ποδιά που μοίρασε σε έναν νικητή Χρυσής Μπάλας.

Ο Τζαμάλ Φαρίντ, ακραίος οπισθοφύλακας της ερασιτεχνικής Χάκνεϊ Γουίκ, μπήκε για μια μέρα στα... παπούτσια του παλαίμαχου Βραζιλιάνου θρύλου και αποκόμισε για κέρδος το πραγματικό ζευγάρι τους.

Στο περιθώριο του ματς για την καμπάνια της Adidas, ο Κακά έστειλε πακέτο τα ποδοσφαιρικά του στον εντυπωσιακό νεαρό που έγινε viral, σε μια κίνηση-απόλυτο respect, με τον Φαρίντ να αποκαλύπτει τα πλάνα του για το ξεχωριστό δώρο:

«Έδωσα μια συνέντευξη στην τηλεόραση και κάποιος από την Adidas με πήρε και μου έδωσε τα παπούτσια του. Πρόκειται να μπουν σε μια γυάλινη θήκη και δεν θα ξαναβγούν ποτέ από κει», ενώ συμπλήρωσε για την συνολική εμπειρία και το βίντεο που έγινε viral:

«Ο κόσμος μου άλλαξε κατά 180 μοίρες. Κανείς δεν θα με πίστευε αν δεν είχα το βίντεο ως αποδεικτικό στοιχείο, ούτε εγώ θα πίστευα κάποιον άλλον. Η αγαπημένη μου στιγμή πάντως δεν ήταν η ποδιά, όσο η αγκαλιά που μου έδωσε ο Κακά αμέσως μετά. Δεν χρειαζόταν να μου θυμίσει κανείς φυσικά ότι είναι νικητής Χρυσής Μπάλας».

Imagine getting the same boots kaka wore when you nutmegged him!! Thank you Adidas so much @adidasUK pic.twitter.com/9EUz0WncSx

— JamBoyFresh (@JamalFarid14) February 10, 2020