Πανό αποθέωσης για τον Λαμουσί από τους φίλους της Νότιγχαμ (pic)

«Μέχρι να έρθει ο Σάμπρι, δεν ήμουν ποτέ χαρούμενος»

Το σλόγκαν των φίλων της Νότιγχαμ απηχεί την τεράστια υπομονή που έχουν καταβάλλει για δεκαετίες.

Είκοσι χρόνια πάνε πολλά για την Φόρεστ μακριά από την Premier League και η ιστορική ομάδα, με ιδιοκτήτη τον Βαγγέλη Μαρινάκη, βρίσκεται και πάλι σε τροχιά ανόδου στα «σαλόνια» της πρώτης κατηγορίας, μετά τη σεζόν 1998/99.

Το έργο πιστώνεται κυρίως στον Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου coach για τον μήνα Γενάρη και στη νίκη επί της Λιντς αποθεώθηκε με πανό που γράφει την παραπάνω φράση, εξαιρετικά αφιερωμένο προς το πρόσωπο του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Γάλλος τεχνικός έχει τέσσερις Έλληνες στο τιμ του, τους Θωμά Παπαδά (φυσικοθεραπευτής), Αλέξανδρο Κοΐνη (γιατρός), Δημήτρη Καπλάνη (φυσικοθεραπευτής) και Παναγιώτη Μαρκάκη (διατροφολόγος).

Hopefully Sabri saw this. He’d have struggled not to you’d imagine. pic.twitter.com/va59tMCuFY

— Forza Garibaldi (@Forza_Garibaldi) February 9, 2020