Αστυνομικός «άνοιξε» με ρόπαλο το κεφάλι εφήβου μετά το Μπάρνσλεϊ-Γουένσντεϊ (vid)

Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία μετά την επίθεση αστυνομικού, ο οποίος χτύπησε με ρόπαλο 16χρονο φίλαθλο.

Το σκηνικό συνέβη μετά το ματς της Μπάρνσλεϊ με την Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την Championship την περασμένη Κυριακή (1-1) και όπως φαίνεται και στο βίντεο, σοκάρει, με τον έφηβο να μένει αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο και τους άνδρες των αρχών να χτυπούν τον ίδιο και έναν μεγαλύτερο άνδρα.

Η αστυνομία του νότιου Γιόρκσαϊρ ανακοίνωσε ότι ξεκινά επίσημη έρευνα για το περιστατικό, ωστόσο, τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο twitter από άτομα που βρέθηκαν στο σημείο, απαθανατίζουν καρέ-καρέ την βίαιη επίθεση.

@syptweet this is not on, absolutely shocking no need at all. pic.twitter.com/aPWXkENUg6

— Jackhinchy45 (@jackhinchclif11) February 8, 2020