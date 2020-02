Ο Τζέιμι Γκλάκιν για λογαριασμό της Κόλερεϊν στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Βορείου Ιρλανδίας, πέτυχε εκπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 64ο λεπτό με την τεράστια βοήθεια του αέρα!

Με ανάποδο πόδι και με προσπάθεια να γεμίσει προς την περιοχή, ο Γκλάκιν είδε τη μπάλα να παίρνει τρομερή τροχιά και να καταλήγει στα δίχτυα, με το γκολ του να χαρίζει και τη νίκη απέναντι στην Γκλέντοραν με το τελικό 1-0!

Τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημη για ορισμένους η κακοκαιρία...

With the storms over Northern Europe causing so many postponements, we’be been denied the chance to see more of these.

Jimmy Glackin getting some help, in the Northern Irish Premiership.

: @BBCSPORTNI pic.twitter.com/osQVyRbkFh

— FotMob (@FotMob) February 9, 2020