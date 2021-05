Η ενότητα στις τάξεις της Βιγιαρεάλ και η πίστη για την κατάκτηση του Europa League αποτυπώθηκε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο στα αποδυτήρια πριν από την έναρξη του ματς. Εκεί όπου ο παροπλισμένος υπαρχηγός της, Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος είχε μείνει νοκ-άουτ από τον Δεκέμβριο με ρήξη χιαστού, ενέπνευσε τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας και σύσσωμοι προκάλεσαν... ανατριχίλα με τον ηχηρό όρκο νίκης, για τους εαυτούς τους, τον πρόεδρο, τις οικογένειές και όλα τα θύματα που άφησε πίσω της η πανδημία.

«Έχετε την ευκαιρία να κάνετε τον κόσμο χαρούμενο. Ολόκληρη η πόλη, ο σύλλογος, οι οπαδοί μας, ο πρόεδρος και οι οικογένειές μας, όσοι δυστυχώς δεν βρίσκονται πια μαζί μας. Παιδιά, θα γράψετε ιστορία. Για όλους αυτούς τους λόγους: Τι θα κάνουμε; Θα νικήσουμε!»

Goosebumps.

With this ringing in your ears, you extract every last drop you have for the cause. No loose ball passes you by, no detail is neglected.

