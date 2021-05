Ο Σόλσκιερ σκεφτόταν να κάνει αλλαγή τον Ντε Χέα πριν τα πέναλτι (vid)

Ο Νορβηγός τεχνικός ήταν φανερά απογοητευμένος μετά τον χαμένο τελικό του Europa League με την Βιγιαρεάλ, ο οποίος κρίθηκε μετά από 21 πέναλτι.

Με αυτόν τον τρόπο αύξησε το αρνητικό σερί που τον θέλει πλέον να μην έχει αποκρούσει κανένα από τα τελευταία 36 πέναλτι που εκτέλεσαν αντίπαλοι προς την εστία του! Ο προπονητής του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στάθηκε σε αυτό το αρνητικό ρεκόρ και παραδέχθηκε πως πριν την έναρξη των πέναλτι, σκέφτηκε να αποσύρει στον πάγκο τον Ισπανό πορτιέρε, αλλά τελικά τον εμπιστεύτηκε...

«Σκέφτεσαι κάθε σενάριο στο μυαλό σου και μου πέρασε μία σκέψη για το αρνητικό ρεκόρ του Ντε Χέα με τα πέναλτι. Είχαμε, όμως, εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, όλα μπορούν να συμβούν στα πέναλτι. Η ομάδα πάλεψε και μπορούσαμε στη κανονική διάρκεια, αλλά και στην παράταση να πάρουμε το ματς, αλλά δεν τα καταφέραμε».

"It had crossed my mind, but we were confident in David."

Ole Gunnar Solskjaer answers whether he considered bringing Dean Henderson on in goal for Manchester United instead of David de Gea in the penalty shoot-out pic.twitter.com/Pe3l8vMaS1

