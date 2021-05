Ράσφορντ: «Η δεύτερη θέση δεν σημαίνει τίποτα για κανέναν» (vid)

Πολλοί λένε ότι η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κατήφορο και διάφορα τέτοια, αλλά για μένα έχουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο. Πρέπει απλώς να το δείξουμε στον κόσμο και στους εαυτούς μας, να δείξουμε γιατί ανήκουμε στις κορυφαίες θέσεις και γιατί πρέπει να κερδίσουμε τους τελικούς.

Ωστόσο, Η δεύτερη θέση δεν μετράει για τίποτα. Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε το πρωτάθλημα, τερματίσαμε δεύτεροι. Δεν σημαίνει τίποτα. Η Βιγιαρεάλ κέρδισε το Europa League, τερματίσαμε δεύτεροι. Για εμάς δεν είναι τίποτα. Δεν θέλω ακούω ότι ήμασταν τόσο κοντά γιατί δεν σημαίνει τίποτα. Ένας νικητής, ένας ηττημένος. Σήμερα χάσαμε. Πρέπει να μάθουμε γιατί και να σιγουρευτούμε την επόμενη φορά ότι δεν θα χάσουμε», ήταν τα λόγια του νεαρού Αγγλου εξτρέμ.

"The club, the desire, the hunger, the talent, the ability, the squad. We have everything to compete at the highest level."

That one hurt Marcus Rashford.

A passionate post-match interview where he holds nothing back...

