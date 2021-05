Επεισόδια στο Γκντανσκ λίγες ώρες πριν τον τελικό: Τρεις οπαδοί της Γιουνάιτεντ τραυματίστηκαν (vid)

Η Βιγιαρεάλ του Έμερι κοντράρει τις δυνάμεις της με την Γιουνάιτεντ του Σόλσκιερ και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν (26/5, 22:00) στον τελικό του Γκντανσκ, το βαρύτιμο τρόπαιο για την δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στο «Gdansk Stadium» θα έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν 9.500 θεατές -δηλαδή το 25% της χωρητικότητας του γηπέδου- για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Οι οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονται ήδη από το βράδυ της Τρίτη (25/05) στην πόλη της Πολωνίας και περιμένουν με μεγάλη αγωνία τον αποψινό τελικό.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν τον τελικό τα πράγματα ξέφυγαν καθώς οπαδοί της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους του Γκντανσκ, δέχθηκαν επίθεση από ντόπιους, με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

A lively start to the evening in Gdansk pic.twitter.com/9IctJ6Ff6e

— Matt (@MattP260599) May 25, 2021