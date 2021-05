Το «κίτρινο υποβρύχιο» του Ουνάι Έμερι είχε τον τρόπο να μπλοκάρει την Άρσεναλ που ναι μεν είχε δυο δοκάρια με τον Ομπαμεγιάνγκ στον επαναληπτικό ημιτελικό του Λονδίνου, ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» με την ήττα (2-1) που είχαν υποστεί στο πρώτο παιχνίδι, έμειναν μακριά από τον μεγάλο τελικό του Γκντανσκ και εκτός Champions League για 5η σερί χρονιά...

Για 10η διαδοχική χρονιά το Europa League θα καταλήξει σε χέρια Ισπαν​ών ή Άγγλων, με τους Ίβηρες να έχουν την μερίδα του λέοντος με έξι κατακτήσεις από το 2012 και μετά έναντι των μόλις τριών των Βρετανών...

