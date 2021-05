Οι οπαδοί της Αρσεναλ ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν έξω από το Emirates δύο ώρες πριν την αναμέτρηση της ομάδας τους με την Βιγιαρεάλ, για τα ημιτελικά του Europa League.

Στα σόσιαλ κυκλοφορούν αφίσες όπου γίνεται κάλεσμα στους οπαδούς να μαζευτούν έξω από το γήπεδο της ομάδας τους και να διαμαρτυρηθούν κατά των ιδιοκτητών των «κανονιέρηδων» ζητώντας τους να αποχωρήσουν.

