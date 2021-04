Μετά από… άπειρα σκαμπανεβάσματα και ουκ ολίγες φορές που έφτασε κοντά στην «πηγή», ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ετοιμάζεται να βρεθεί στον πρώτο τελικό της καριέρας του ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και θα το κάνει έχοντας ομολογουμένως «μεταμορφώσει» τους Κόκκινους Διαβόλους σε ένα άκρως επικίνδυνο σύνολο, που στην καλή του μέρα μπορεί να διαλύσει τον αντίπαλό του. Έτσι συνέβη και στην περίπτωση της Ρόμα, η οποία έφυγε με εξάρα στην πλάτη από το «Ολντ Τράφορντ», 14 χρόνια μετά την επτάρα στα προημιτελικά του Champions League, σε μια ηχηρή νίκη από πλευράς Γιουνάιτεντ που της έδωσε κάτι παραπάνω από μισό εισιτήριο για τον τελικό του Γκντανσκ.

Σε αντίθεση, όμως, με ο,τι συνέβαινε στη Γιουνάιτεντ των ετών που προηγήθηκαν από την έλευση του Σόλσκιερ, το φαινόμενο που το κοντέρ ξεπερνά τα 5 γκολ δεν είναι πρωτόγνωρο. Ο θρίαμβος κόντρα στους Τζιαλορόσι αποτέλεσε την 9η νίκη της Γιουνάιτεντ με 5+ γκολ επί των ημερών του Νορβηγού τεχνικού. Κι εκεί έγκειται η χαοτική διαφορά με όλους τους προκατόχους τους στη μετά Φέργκιουσον εποχή.

Στα πέντε χρόνια των Ντέιβιντ Μόγιες, Λουίς Φαν Χάαλ και Ζοσέ Μουρίνιο, η Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει να αγγίξει το φράγμα των 5 γκολ μόλις δύο φορές σε 304 παιχνίδια. Επτά λιγότερες, δηλαδή, από όσες το έχει πετύχει ήδη επί Σόλσκιερ σε 144 αναμετρήσεις.

Η μία σημειώθηκε στο σύντομο πέρασμα του Μόγιες, απέναντι στη Λεβερκούζεν (0-5) για τους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2013/14 και η αμέσως επόμενη το 2016 επί Λουίς Φαν Χάαλ, σε ματς κόντρα στη Μίντιλαντ για τους «32» του Europa League (5-1). Ούτε μία φορά στα 144 παιχνίδια του Ζοσέ Μουρίνιο δεν είχαν σκοράρει πάνω από πέντε γκολ οι Κόκκινοι Διάβολοι!

Αναλυτικά οι σαρωτικές νίκες της Γιουνάιτεντ επί Σόλσκιερ:

In 302 games from Moyes to Mourinho, Manchester United scored 5+ goals in a game twice...

In 144 games under Solskjaer, it’s now happened nine times! pic.twitter.com/Dim0HuBGDd

— SPORTbible (@sportbible) April 30, 2021