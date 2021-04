Σε όποιο πρωτάθλημα κι αν παίζει, όποια φανέλα κι αν φοράει, ο Έντιν Τζέκο ξέρει να «πληγώνει» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο σπίτι της. Ο Βόσνιος φορ βρήκε δίχτυα για 8η φορά σε 10 ματς ενάντια στους Κόκκινους Διαβόλους, γράφοντας το 1-2 και την ανατροπή της Ρόμα από το πρώτο ημίχρονο, αλλά κατέκτησε κι ένα άκρως ιδιαίτερο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος στράικερ σκόραρε σε 3η σερί δεκαετία στο «Ολντ Τράφορντ» κι έγινε ο πρώτος αντίπαλος της Γιουνάιτεντ που το πετυχαίνει στον 21ο αιώνα!

Η αρχή έγινε ως παίκτης της Βόλφσμπουργκ το 2009, στην ήττα με 2-1 για τους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεκαετία του 2010 πέτυχε τέσσερα γκολ (από δύο σε ισάριθμα ματς) με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Edin Dzeko is the only player to score against Man United at Old Trafford in the 2000s, 2010s and 2020s

(h/t @RichJolly) pic.twitter.com/eSVrZFYvVD

— ESPN FC (@ESPNFC) April 29, 2021