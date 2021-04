«Δεν τους ξέρω και δεν τους έχω δει να παίζουν». Αυτά ήταν τα λόγια του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη συνέντευξη μετά το τέλος των ρεβάνς των προημιτελικών του Europa League, όταν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμαθε πως θα έχει αντίπαλο τη Ρόμα στους «4». Ωστόσο, οι δηλώσεις του τον μετέτρεψαν αυτόματα σε «κόκκινο πανί» για τους οπαδούς των Τζιαλορόσι, οι οποίοι τις θεώρησαν υποτιμητικές και πέρασαν στην αντεπίθεση.

Μερίδα των οργανωμένων κόλλησε δεκάδες αφίσες με το πρόσωπο του Νορβηγού τεχνικού και την επίμαχη δήλωση στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του Πάουλο Φονσέκα, ουσιαστικά, να πάρουν… εκδίκηση στο «Ολντ Τράφορντ» (29/4, 22:00), στέλνοντας το μήνυμα:

«Βεβαιωθείτε ότι θα μας θυμάται»

Roma fans are whipping up a storm after #MUFC boss Ole Gunnar Solskjaer said he didn't know much about them.

These posters have appeared outside their training facility.

Quote attributed to him: “I don’t know them and I haven’t seen them play.” pic.twitter.com/pchNU5tYKr

