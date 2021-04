«Καμπάνα» από την UEFA στον Ερυθρό Αστέρα για ρατσιστικά σχόλια κατά Ιμπραΐμοβιτς (vid)

Στις 18 Φεβρουαρίου ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχθηκε τη Μίλαν για το Europa League, όπου ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο και χρησιμοποίησαν εκφράσεις με αναφορά στην βοσνιακή του καταγωγή.

Η UEFA διεξήγαγε έρευνα και επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του Ζλάταν κι έτσι επέβαλε στην σερβική ομάδα, αποκλεισμό της έδρας της για τον επόμενο αγώνα ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Πάντως από την πλευρά της η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα, ζήτησε συγγνώμη από τον επιθετικό των «ροσονέρι».

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.

“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn

