Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαβορί κατά 38% να πάρει το Europa League

Το «Euro Club Index» ασχολείται με το να βγάζει προγνωστικά, προβλέψεις και στατιστικά και τώρα ασχολήθηκε με το τι θα συμβεί στο Europa League. Λίγες ώρες πριν τις πρώτες αναμετρήσεις των προημιτελικών της διοργάνωσης, έδωσε τη δική του εκδοχή για το ποιος είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Και μάλλον οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί του, καθώς δίνει την κούπα κατά 38% στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στη 2η θέση βρίσκονται μαζί Αρσεναλ και Βιγιαρεάλ με 16%.

ANALYSIS: Who will win the #EuropaLeague?

3⃣8⃣% Manchester United

1⃣6⃣% Arsenal

1⃣6⃣% Villarreal CF

1⃣0⃣%Ajax

9⃣% AS Roma

6⃣%Slavia Prague

3⃣% Dinamo Zagreb

1⃣.5⃣% Granada CF#UEL

