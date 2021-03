Ο Μπα, ο…Σάβιτς, οι «4» 30+ του Ολυμπιακού και οι σέντρες των μπακ!

Έχω βαρεθεί να διαβάζω αυτές τις ημέρες για τις «πολλές απουσίες» του Άρη ενόψει του αποψινού αγώνα του με τον Ολυμπιακό.

Διαβάζω την αποστολή του Άρη και τι βλέπω; Από τους παίκτες που έβαλε βασικούς ο Μάντζιος στα τρία τελευταία παιχνίδια του Άρη με τον Ολυμπιακό, τα δύο του Κυπέλλου και το 1-1 του πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη, ο μοναδικός απόντας είναι ο τιμωρημένος Σίλβα…

Τέλος πάντων, θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, καθότι ο Άρης ξεκούραστος και με δυνατότητα να προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα, σε αντίθεση με τον Μαρτίνς που είχε μόλις μία ημέρα, την χθεσινή, να ετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές του για το ματς με την δεύτερη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Τυχερός ο Άρης για μία ακόμη φορά, αφού και στην προηγούμενη επίσκεψη του στο Καραϊσκάκη, στο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο ίδιος είχε και τότε όλη την εβδομάδα να ετοιμαστεί, ενώ ο Ολυμπιακός έπαιζε πάλι Πέμπτη, με την PSV. Μάλιστα, τότε οι πρωταθλητές έπαιζαν εντός έδρας για το Γιουρόπα Λιγκ, ενώ τώρα έχουν και το ταξίδι στην Αγγλία, εξτρά δηλαδή επιβάρυνση.

Εάν ο Μαρτίνς είχε τον Σεμέδο, τον Βαλμπουενά και τον Χασάν, όπως και τον Βρουσάι 100% έτοιμο, θα είχε δυνατότητα να κάνει ένα εκτεταμένο ροτέισον χωρίς μεγάλο ρίσκο, ενώ τώρα θα υποχρεωθεί να βάλει κατά βάση την ενδεκάδα που έπαιξε στο Λονδίνο, συν τρία-τέσσερα νέα πρόσωπα, αφού δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.

Να περιμένουμε απόψε να δούμε και πώς θα είναι ο Μπα, που έρχεται από μία πολύ κακή στιγμή του, την αποβολή του 13 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα με την Άρσεναλ. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει και τι εικόνα θα βγάλει.

Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, με τις όποιες, απολύτως γνωστές πλέον, ατέλειες του, αποτελεί μία πολυτιμότατα μονάδα και ένα αρκετά σοβαρό περιουσιακό στοιχείο. Ότι έκανε μία…πρώτης τάξεως χοντράδα στο Έμιρεϊτς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πολλοί μπορεί να πουν, ίσως και ορθά, «αν έκανε το ίδιο πράγμα ο Νταβίντ Λουίζ της Άρσεναλ, ο Θέρο Γκράντε θα τον έβγαζε έξω;», όμως αυτό δεν αναιρεί το σοβαρότατο λάθος του «ερυθρόλευκου» αμυντικού. Έδωσε σοβαρό δικαίωμα στον Ισπανό διαιτητή κι αν τον δικαιολογήσουμε, πιο πολύ κακό παρά καλό θα του κάνουμε. Οφείλει να αντιληφθεί το μέγεθος του σφάλματος του.

Μεσοβδόμαδα, στο Τσέλσι-Ατλέτικο Μαδρίτης, ακριβώς στο ίδιο λεπτό που αποβλήθηκε ο Μπα στο Έμιρεϊτς, αποβλήθηκε σε ένα άλλο λονδρέζικο γήπεδο, το Στάμφορντ Μπριτζ, ένας άλλος κεντρικός αμυντικός, ο Σάβιτς της Ατλέτικο, επίσης με επίδειξη ανευθυνότητας, αφού πήγε και κτύπησε με τον αγκώνα στο στήθος έναν παίκτη της Τσέλσι σε ένα κόρνερ. Και μιλάμε για 30 ετών διεθνή με τη Σερβία, με την Ατλέτικο μάλισα να δέχεται και δεύτερο γκολ στο φινάλε, παίζοντας με δέκα παίκτες.

Θέλω να πω ότι συμβαίνουν κι αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα…ενθαρρύνουμε κιόλας. Ειδικά σε παίκτες χωρίς μεγάλη εμπειρία, όπως ο Μπα, που μόλις πριν ένα μήνα είχε ξανά αποβληθεί, στη Λεωφόρο, στα τελευταία λεπτά, στην ήττα 1-2 από τον Παναθηναϊκό. Ο Αφρικάνος πρέπει να καταλάβει τα όρια του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, ουδείς αμφιβάλλει για τις βοήθειες που δίνει στην ομάδα.

Μπορεί εξάλλου κάποιος να παρατηρήσει ότι με τον Μπα στην ενδεκάδα του ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη έχει καλά αποτελέσματα και συνήθως δυνατή άμυνα: Βλέπε 0-0 στην Τσεχία με την Πλίζεν, 0-1 και 2-1 με την Άρσεναλ, 1-1 και 0-1 με τη Γουλβς, 2-0 και 0-0 με την Ομόνοια, 1-0 με τη Μαρσέιγ, 0-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι, 4-2 και 1-2 με την PSV κι 1-0 με την Άρσεναλ. Δηλαδή πέντε νίκες (οι τέσσερις πρόκρισης), τρεις ισοπαλίες (οι δύο πρόκρισης) και τέσσερις ήττες (οι δύο πρόκρισης)! Με παθητικό για την ομάδα εννιά γκολ σε 12 παιχνίδια!

Παρεμπιπτόντως, από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού έγινε κατανοητό και κάτι άλλο, με μεγάλη ευκολία: οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας ήταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Μιλάμε για τον Παπασταθόπουλο που τον Ιούνιο θα γίνει 33, για τον Ελ Αραμπί που τον περασμένο μήνα έγινε 34 και για τον Εμβιλά που τον Ιούνιο θα γίνει 31.

Για να αποδειχθεί ίσως για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό να έχει στις τάξεις του καλούς, αλλά κι έμπειρους παίκτες. Προφανέστατα δεν είναι τυχαίο ότι ο Σωκράτης κι ο Αραμπί ήταν οι καλύτεροι παίκτες και στο πρώτο ματς με την Άρσεναλ, στο Καραϊσκάκη-και δεν έχω και πολλά ερωτηματικά, θα ήταν κι ο Εμβιλά το ίδιο, εάν έπαιζε στη θέση του στα χαφ, κι όχι σαν στόπερ…

Ο Γάλλος μέσος μπορεί να μην έλαμψε στο Έμιρεϊτς, φαντάζομαι γιατί παίζοντας μόνο με τον Καμαρά στα χαφ, χωρίς δηλαδή τον Μπουχαλάκη, έπρεπε να μένει πίσω και να μην ανεβαίνει καθόλου για να βοηθήσει επιθετικά, αλλά ήταν μία καλή σταθερά στη μεσαία γραμμή. Στο ξεκίνημα του αγώνα είχε δύο λάθη, αλλά η συνέχεια ήταν πραγματικά καλή, ιδίως ανασταλτικά, με επεμβάσεις με τάκλιν κλπ, αλλά και με πάσες ανάμεσα στις γραμμές του αντίπαλου. Η σημαντική στιγμή ήταν η φάση στην οποία διόρθωσε μία (ακόμη) λάθος πάσα του Μπα, κέρδισε με εντυπωσιακό τάκλιν την μπάλα και την έδωσε στον Μασούρα, που με τη σειρά του τροφοδότησε τον Αραμπί για το μοναδικό γκολ του αγώνα. Εάν περνούσε και κάποιες σέντρες που επιχείρησε θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμος.

Κι ένας ακόμη 30 plus, ωστόσο, ο Χολέμπας, μεγαλύτερος απ΄ όλους καθότι τον Ιούνιο γίνεται 37, δεν ήταν κακός στο Λονδίνο, αγωνιζόμενος σε ρόλο αριστερού στόπερ. Είχε κάμποσες επεμβάσεις, χαμηλά αλλά και στον αέρα, ενώ ήταν κι ο πρωταγωνιστής στη μοναδική στιγμή που ο Ολυμπιακός απείλησε με στημένη φάση παίρνοντας έξοχα την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από το κόρνερ του Φορτούνη, με την ατυχία όμως να μην προλαβαίνει την μπάλα ο Εμβιλά στο δεύτερο δοκάρι σε φάση που πολύ εύκολα μπορούσε να γίνει γκολ.

Βγήκε και μπροστά κάνοντας δύο σέντρες ο Γερμανός και μπορεί να μην βάζουμε το χέρι στη φωτιά ότι θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρώτο ματς δίπλα στον Σωκράτη αντί του Εμβιλά, γιατί άλλο, πιο εύκολο για ένα αμυντικό, είναι να παίζει με τρεις παρά με δύο στόπερ, όμως μάλλον δεν αποδείχθηκε η ορθότερη επιλογή να φύγει ο Εμβιλά από τα χαφ στο ματς στο Καραϊσκάκη. Έστω κι αν κάποιες πάσες του Χολέμπας από πίσω δεν ήταν καλές την Πέμπτη, ενώ μίαι φορά έκανε και την…κουτσουκέλα του κι αυτός, χάνοντας την μπάλα έξω από την περιοχή του Σα.

Αφού μιλάμε για σέντρες, πάντως,, πρέπει να σταθούμε στην αδυναμία για μία ακόμη φορά των μπακ του Ολυμπιακού να βοηθήσουν με αυτό ακριβώς τον τρόπο την ομάδα. Βέβαια, σε σχέση με το πρώτο ματς με την Άρσεναλ στο Καραϊσκάκη, που ο Λαλά (90 λεπτά) κι οι Όλεγκ, Χολέμπας (από ένα ημίχρονο) είχαν μόλις τρεις σέντρες (από μία ο καθένας!) κι αυτές ακίνδυνες, στο Λονδίνο οι Ανδρούτσος (μία), Όλεγκ (τρεις) και Λαλά (δύο) έβγαλαν έξι σέντρες, αλλά έστω κι αν οι τρεις από αυτές δεν ήταν κακές, ποτέ δεν δημιούργησαν και κανένα κίνδυνο για την εστία της Άρσεναλ.

Το έχω γράψει επανειλημμένως κι ατυχώς το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε ότι οι ακραίοι μπακ που αυτή την στιγμή έχει ο Ολυμπαικός χρειάζεται να βελτιωθούν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, αφού πολύ λίγες είναι οι καλές σέντρες τους. Άντε να έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια τους τρεις τέσσερις από τον Όλεγκ κι άλλες τόσες από τον Ανδρούτσο-καμία ακόμη από τον Λαλά…

Το καλό την Πέμπτη ήταν ότι οι ακραίοι της Άρσεναλ περιορίστηκαν αυτή τη φορά από τους "ερυθρόλευκους' που ήταν πιο διαβασμένοι σε σχέση με το πρώτο ματς και έβγαλαν πέντε σέντρες κι όχι…15 (!), όπως είχαν κάνει στο Καραϊσκάκη. Ακόμη κι έτσι, όμως, η μία σέντρα του Τίρνεϊ ήταν φαρμάκι και εκ τύχης δεν έφερε γκολ για τον Πέπε (σουτ πάνω στον Σμιθ Ρόου ενώ η μπάλα πήγαινε μέσα) και γενικά ο απολογισμός από τις πλαγιοκοπήσεις των μπακ της Άρσεναλ στα δύο ματς ήταν τρεις καθαρές ευκαιρίες για γκολ από Όντεγκαρντ, Ομπαμγεγιάνγκ και Πέπε. Του δε Ολυμπιακού οι πλαγιοκοπήσεις των μπακ είχαν απολογισμό μηδέν ευκαιρίες…

Το δε πλάνο του Μαρτίνς στη ρεβάνς περνούσε εν πολλοίς στο επιθετικό κομμάτι από τις βοήθειες που θα έδιναν ο Ανδρούτσος κι ο Όλεγκ, κάτι που προφανώς δεν βγήκε, αφού κι οι δύο παίκτες έβγαλαν αν μη τι άλλο την απειρία τους σε τέτοιο επίπεδο.

Ο Έλληνας διεθνής και δεν είχε αυτή τη φορά καλές επιλογές στις πάσες του και δύο φορές του πέρασαν επικίνδυνες σέντρες από την πλευρά του και την μπάλα έχασε εύκολα μία φορά και αμυντικά είχε μόνο δύο καλές στιγμές και μπροστά βγήκε μόνο μία φορά να σεντράρει.

Ο Μολδαβός διεθνής είχε τρεις καλές επεμβάσεις πίσω, όμως δεν έδειξε ωριμότητα σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις χάνοντας την μπάλα και θα περίμενε κανείς καλύτερες σέντρες στις αρκετές είναι αλήθεια προωθήσεις του.

Βέβαια, καλύτερες σέντρες περιμέναμε κι από τον Ραντζέλοβιτς που είναι άλλωστε και κλασικός εξτρέμ. Τον έβαλε μισή ώρα ο Μαρτίνς σε ρόλο επιθετικού μπακ κι ενώ έβγαλε φρεσκάδα οι επιλογές του βγαίνοντας μπροστά ήταν μέτριες, τόσο στις σέντρες, όσο και στις πάσες, άλλη μία ένδειξη ότι ψυχολογικά δεν είναι στα καλύτερα του, μετά από μία μακρά περίοδο στην οποία δεν μπορεί ούτε να σκοράρει, ούτε να φτιάξει γκολ.

Συνέπεια και σε αυτό το ματς έβγαλε ο Μασούρας, που ήταν μέσα στο γκολ, είχε δύο-τρεις καλές ενέργειες μπροστά, έκλεψε πολλές μπάλες, διορθώνοντας και λάθη συμπαικτών του (όπως ένα του Μπα), συνεργάστηκε με τον Ανδρούτσο, αλλά σίγουρα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός σε κάποιες μπαλιές του και νομίζω να είχε μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι σε επίπεδο ανάπτυξης, ζητώντας πιο πολύ μπάλα.

Κάτι τελευταίο: αν θα μπορούσα να κάνω μία παρατήρηση γι΄ αυτόν τον τόσο καλό παίκτη, τον Ελ Αραμπί-σκόραρε, είχε κι άλλη φάση για γκολ, έδωσε τις πάσες σε Φορτούνη και Μπρούμα για να απειλήσουν με σουτ, όμως πρέπει να βρει μία λύση στις ουκ ολίγες λάθος πάσες που κάνει και στις μπάλες που χάνει. Δύο φορές η Άρσεναλ είχε ευκαιρίες για γκολ από ακριβώς δύο δικά του τέτοια λάθη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το αντίθετο.

Άσχετο: Γατάκια οι Έλληνες διαιτητές της εξυγίανσης. Δείτε εδώ τι πέναλτι πήρε η πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα Σλοβακίας, η Σλόβαν. Μιλάμε για εντελώς γελοιοποίηση του ποδοσφαίρου.

Slovan Bratislava were awarded THIS penalty today, in their game against Žilina. What an utterly ridiculous and stupid decision. How can that be a penalty? pic.twitter.com/Yti1rtyFQa

— Slovak Football (@slovak_football) March 20, 2021