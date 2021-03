Χαρτ για την γκάφα: «Λάθος από την ομάδα social media, ζητώ συγγνώμη»

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με πρωταγωνιστή τον Μίσλαβ Όρσιτς, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ, νίκησε 3-0 στην παράταση την Τότεναμ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League με τον αναπληρωματικό γκολκίπερ των «σπερς», Τζο Χαρτ, να προκαλεί αναστάτωση με την ανάρτησή του στα social media μετά τη λήξη του ματς.

Ο 33χρονος Άγγλος συγκεκριμένα δημοσίευσε μία φωτογραφία με το μήνυμα «job done», δηλαδή «έγινε η δουλειά» εννοώντας πρόκριση των Λονδρέζων.

Joe Hart seemingly happy that Tottenham were knocked out the Europa League last night...

pic.twitter.com/It3abqW03B

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 19, 2021