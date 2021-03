Παπασταθόπουλος: «Περήφανος για τους συμπαίκτες μου» (pic)

Ο Έλληνας αμυντικός που κοντραρίστηκε με τους πρώην συμπαίκτες του στους «κανονιέρηδες» και φυσικά στο φινάλε αγκαλιάστηκε με όλους και χάρηκε πάρα πολύ που έπαιξε ξανά μαζί τους έστω και ως αντίπαλος, δεν μπορούσε να κρύψει το αίσθημα της υπερηφάνειας για τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 στο Λονδίνο, πήραν την τρίτη τους νίκη στο «Έμιρεϊτς», όμως αποκλείστηκαν στους «16» του Europa League.

«Απογοήτευση για τον αποκλεισμό μετά από τέτοια εμφάνιση, είμαι υπερήφανος για τους συμπαίκτες μου» έγραψε στα social media.

Disappointed to go out after such a spirited performance. Proud of my teammates #Olympiacos pic.twitter.com/B4wVDe9D9n

— Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) March 19, 2021