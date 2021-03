Γιορίς: «Είναι ντροπή, δεν ξέρω αν όλοι είμαστε ενωμένοι...» (vid)

Ο Γάλλος τερματοφύλακας των «σπιρουνιών» μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του τρεις φορές το βράδυ της Πέμπτης στον επαναληπτικό των «16» του Europa League κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ και μετά το ματς που σήμανε και το φινάλε της φετινής ευρωπαϊκής πορείας των Λονδρέζων, είχε να πει:

«Είναι μεγάλη ντροπή. Θέλω να πιστεύω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι στ' αποδυτήρια πως όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό που συνέβη. Είναι τρομερά οδυνηρή αυτή η ήττα. Έχουμε φιλοδοξίες, όμως, αυτός ο αποκλεισμός αντικατοπτρίζει την κατάσταση που επικρατεί τη φετινή σεζόν στην ομάδα μας. Μας λείπουν τα βασικά... Έπρεπε πνευματικά να είμαστε πιο δυνατοί, πιο ανταγωνιστικοί.

Όταν δεν είσαι έτοιμος για μάχη σε αυτό το επίπεδο, τότε το πληρώνεις. Αν δεν σέβεσαι τον αντίπαλο, τότε σε τιμωρεί. Το βάρος πέφτει όλο πάνω στην ομάδα μας, εμείς φταίμε, είμαστε οι μοναδικοί υπαίτιοι.

Δεν αρκεί ο τρόπος που παίζουμε. Άλλο το να λες στην κάμερα ότι θέλεις να παίζεις κι έχεις φιλοδοξίες κι άλλο να το δείχνεις καθημερινά στο γήπεδο. Η συμπεριφορά και η νοοτροπία είναι το πιο δύσκολο στο ποδόσφαιρο.

Αν έχεις αποφασίσει να είσαι αφοσιωμένος στην ομάδα μονάχα όταν είσαι στην 11άδα, τότε είναι μεγάλο πρόβλημα και τις συνέπειες τις είδαμε ποιες είναι... Στο παρελθόν είχαμε καλές στιγμές και ήμασταν ενωμένοι, τώρα δεν παίρνω όρκο ότι υπάρχει αυτό...».

"It's just a disgrace. I hope everyone in the changing room feels responsible."

Hugo Lloris didn't hold back following Tottenham's Europa League exit.#UEL pic.twitter.com/dl7JZYS8am

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 18, 2021