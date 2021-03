Η κροατική πόλη δεν κοιμήθηκε και πολύ το βράδυ της Πέμπτης.

Με τον προπονητή, Μάμιτς, να έχει παραιτηθεί και να έχει τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς και την ομάδα να παρατάσσεται απέναντι στο σύνολο της Premier League έχοντας βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, κανείς δεν θα περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Οι ήρωες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ έφεραν τα πάνω – κάτω με το 3-0 στην παράταση και οι οπαδοί τους έκαναν τη νύχτα – μέρα!

Διαβάστε επίσης:

The scenes in Zagreb after Dinamo's victory over Tottenham pic.twitter.com/MYEm2GF1LJ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021