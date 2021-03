Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με πρωταγωνιστή τον Μίσλαβ Όρσιτς, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ, νίκησε 3-0 στην παράταση την Τότεναμ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο παρά την πίκρα του αποκλεισμού έσπευσε μετά τη λήξη του ματς στα αποδυτήρια του «Μάξιμιρ» για να συγχαρεί τους παίκτες της κροατικής ομάδας. Οι αντίπαλοι των «σπερς» χειροκρότησαν την κίνηση του Πορτογάλου:

Jose Mourinho, what a guy! He came to Dinamo’s locker room after the game to congratulate Dinamo Zagreb lads for beating his team fair&square.

A true champ! @gnkdinamo@SpursOfficial pic.twitter.com/ZMYXmH7Jrb

— PCM (@PeytonCity) March 18, 2021