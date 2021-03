Οι παίκτες του Ολυμπιακού κι ο Μαρτίνς το χρωστάνε πρώτα απ΄ όλα στους εαυτούς τους…

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Έβλεπα, με άλλη ηρεμία πλέον, τα πεντάλεπτα χάιλαϊτς του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ και πραγματικά προσπαθούσα να καταλάβω πώς έγιναν τόσα πολλά λάθη από πλευράς των «ερυθρόλευκων» σε ένα παιχνίδι νοκ άουτ των 16 του Γιουρόπα Λιγκ.

Πώς μία ομάδα που παίζει τρία συνεχόμενα χρόνια στο πιο υψηλό επίπεδο και δη με τέτοια επιτυχία, για τα δεδομένα του πρωταθλήματος της και του μπάτζετ της, να επιτρέψει στον εαυτό της να έχει τέτοια εικόνα στα πιο κρίσιμα σημεία ενός τόσο κρίσιμου αγώνα. Και, τέλος πάντων, να πετάξει στη θάλασσα, με το τελικό 1-3, την κατάθεση ψυχής που έκανε στο ίδιο αυτό ματς-γιατί ουδείς μπορεί να κατηγορήσει τον Ολυμπιακό για έλλειψη διάθεσης και μαχητικού πνεύματος.

Κάνοντας έναν τελικό απολογισμό βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός απέναντι σε ολόκληρη Άρσεναλ, Νο 11 στο ranking της ΟΥΕΦΑ, ναι έδωσε πολλά και του αξίζει ένα μπράβο, αλλά τα έδωσε κάνοντας πολλά λάθη, και του αξίζει μία κριτική.

Μόνο τα γκολ να αναλύσεις, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι αυτά τα γκολ, και τα τρία, δεν είναι δυνατόν να τα φάει μία ομάδα που παίζει σε τέτοιο επίπεδο.

Στο 0-1 δεν είναι μόνο ότι ο Όλεγκ προσπαθεί να ξεκινήσει δημιουργία επίθεσης από πίσω με μία πάσα γεμάτη ρίσκο κι εν τέλει λανθασμένη στον Βαλμπουενά. Δεν είναι μόνο ότι ο Σα στο σουτ του Όντεγκαρντ, έχει την χειρότερη αντίδραση που θα μπορούσε να είχε. Ενδιάμεσα, υπάρχει κι η άμυνα που ουσιαστικά δεν έκανε ποτέ ο Μπουχαλάκης!

Προσέξτε που είναι ο Μπουχαλάκης την στιγμή της πάσας του Παρτέι, που έκλεψε την μπάλα στην μεταβίβαση του Όλεγκ: είναι δίπλα στον σκόρερ Όντεγκαρντ. Κι αντί να κατευθυνθεί πάνω του και να τον ενοχλήσει, ώστε να μην σουτάρει η, να σουτάρει υπό πίεση, φεύγει εντελώς από πάνω του και πάει προφανώς να κλείσει τον Ομπαμεγιάνγκ που στο ξεκίνημα της φάσης είχε μείνει μέσα στην περιοχή του Σα-μόνο που εκεί υπήρχε κι ο Εμβιλά για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν είχε κανένα λόγο ο Μπουχαλάκης να κάνει συνεχώς βήματα προς τα πίσω, αφήνοντας τον Όντεγκαρντ εν τέλει να σουτάρει με όλη του την άνεση, αφού ο Καμαρά που έσπευσε στο μεταξύ δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια του όπως θα έπρεπε, δηλαδή με ένα τάκλιν την στιγμή του σουτ.

Κοιτάξτε που έχει βρεθεί ο Μπουχαλάκης-από εκεί που ήταν δίπλα στον σκόρερ του 0-1, έχει βρεθεί στα όρια του ημικύκλιου της περιοχής, έχοντας αφήσει όλο τον διάδρομο ελεύθερο στον παίκτη της Άρσεναλ. Είναι δυνατόν να μην ήξερε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ότι το δεκάρι της Άρσεναλ σουτάρει και δη καλά από μακριά; Αν όχι, τότε δεν έγινε σωστή ανάλυση από το τεχνικό τιμ. Και δείτε και τον Καμαρά να είναι όρθιος την ώρα του σουτ. Εκεί, μόνο με τάκλιν έχεις ελπίδα κάτι να κάνεις…

Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν ό,τι το χειρότερο στη μία και ίδια φάση! Το δε πιο επώδυνο: να δέχεται η ομάδα και το τρίτο γκολ με καρμπόν! Ένα τρίτο γκολ που σε υποχρεώνει να πας στο Λονδίνο να κερδίσεις με 3-0 η, 4-1 για να περάσεις! Η, να φέρεις 3-1 για να πας στην παράταση. Ενώ με το 1-2 και πάλι θα ήσουν αουτσάιντερ, αλλά θα ζούσες με το όνεριο να επαναλάβεις το περσινό δικό σου 1-2 και να κυνηγήσεις αλλιώς ένα δεύτερο θαύμα.

Προσέξτε σε πιο σημείο έχει πάρει την μπάλα ο Ελνένι, με τον Μπουχαλάκη να έχει κάνει μία προσπάθεια, χωρίς επιτυχία, να κλέψει στην πάσα. Ο σκόρερ της Άρσεναλ είναι 40-45 μέτρα μακριά από την εστία του Σα. Και υπάρχουν κάτω δεξιά οι Καμαρά, Φορτούνης, Χασάν. Αριστερά ο Μασούρας. Και στο κέντρο της άμυνας οι Σωκράτης κι Εμβιλά. Στην πραγματικότητα ουδείς παίκτης του Ολυμπιακού πάει πάνω του. Κουρασμένοι αυτοί και ξεκούραστος, ως αλλαγή, αυτός; Κι ο Χασάν αλλαγή είχε μπει-είναι δε και συμπατριώτης του Αιγύπτιου και δεν μπορεί να μην ήξερε τι καλό μακρινό σουτ έχει.

Είναι η στιγμή του σουτ του Ελνένι-πού έχει φτάσει εντελώς ανενόχλητος. Έστω από τον Εμβιλά, που είχε μπροστά του «πιάτο» όλη την φάση, θα περίμενε κανείς να βγει πολύ πιο έγκαιρα πάνω στον παίκτη της Άρσεναλ, να επιχειρήσει να τον εμποδίσει να σουτάρει με όλη του την άνεση, λες κι ήταν σε προπόνηση. Το κακό για τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με την αντίδραση, πάλι κακή, του Σα. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να κάνει ένα βηματάκι προς τα αριστερά κι έτσι διώχνοντας την μπάλα να την έβγαζε κόρνερ κι όχι να πάει αυτή στα δίκτυα. Η επιλογή να μείνει καρφωμένος στη θέση του κι από το κέντρο της εστίας (κι όχι ακριβώς, περισσότερο προς τα δεξιά του ήταν) να κάνει το πλονζόν ήταν κι αυτή κακή.

Στο δε γκολ από την κεφαλιά του Γκάμπριελ για το 1-2, ατυχώς φαίνεται απολύτως καθαρά πόσο είχε δουλέψει τη φάση η Άρσεναλ και πόσο πολύ ανέτοιμος ήταν ο ολυμπιακός σε ακόμη μία στατική φάση.

Δείτε το βιντεάκι.

